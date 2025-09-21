В Мурманске подвел итоги смотра-конкурса по озеленению и благоустройству
Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, 19 сентября заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска Сергей Тарасенко принял участие в награждении победителей ежегодного городского конкурса «Мой зелёный город – мой уютный дом».
В этом году заявки оценивались в 4 номинациях, победителями и призёрами признаны 7 участников, благодарностями отмечены 11 конкурсантов.
Благодарственные письма вручены следующим участникам:
Хлаповой Людмиле Алексеевне (ул. Мира, 7);
Швецовой Галине Павловне (ул. Мира, 7);
Мухортовой Анне Михайловне (просп. Кирова, 33);
Котловской Ольге Михайловне (ул. Карла Либкнехта, 8);
Поповой Надежде Алексеевне (ул. Крупской, 22);
Яковлевой Татьяне Викторовне (ул. Академика Павлова, 13);
Вербицкой Елене Александровне (ул. Старостина, 63);
Климюк Агате Владимировне (ул. Скальная, 20);
Кублицкому Вячеславу Владимировичу (пер. Якорный, 1, 2);
Представителю ЖСК «Мурманск 85-10» (ул. Скальная, 20);
Представителю МБДОУ г. Мурманска №46 (Североморское шоссе, 20, ул. Школьная, 10).
Дипломами в номинации «Лучший зеленый дворик» награждены:
За 1 место - Хлапова Людмила Алексеевна и Швецова Галина Павловна (ул. Мира, 7);
За 2 место - Мухортова Анна Михайловна (просп. Кирова, 33);
За 3 место - Котловская Ольга Михайловна (ул. Карла Либкнехта, 8).
Победителями в номинации «Лучшая клумба-цветник» стали:
1 место - Попова Надежда Алексеевна (ул. Крупской, 22);
2 место - Яковлева Татьяна Викторовна (ул. Академика Павлова, 13);
3 место - Вербицкая Елена Александровна (ул. Старостина, 63).
Победителям вручены дипломы и подарочные сертификаты на покупку в одном из магазинов города Мурманска.
На участие в остальных номинациях заявились только два участника, поэтому победители не определены.
