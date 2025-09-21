В Мурманске подвел итоги смотра-конкурса по озеленению и благоустройству

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, 19 сентября заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска Сергей Тарасенко принял участие в награждении победителей ежегодного городского конкурса «Мой зелёный город – мой уютный дом».

В этом году заявки оценивались в 4 номинациях, победителями и призёрами признаны 7 участников, благодарностями отмечены 11 конкурсантов.

Благодарственные письма вручены следующим участникам:

Хлаповой Людмиле Алексеевне (ул. Мира, 7);

Швецовой Галине Павловне (ул. Мира, 7);

Мухортовой Анне Михайловне (просп. Кирова, 33);

Котловской Ольге Михайловне (ул. Карла Либкнехта, 8);

Поповой Надежде Алексеевне (ул. Крупской, 22);

Яковлевой Татьяне Викторовне (ул. Академика Павлова, 13);

Вербицкой Елене Александровне (ул. Старостина, 63);

Климюк Агате Владимировне (ул. Скальная, 20);

Кублицкому Вячеславу Владимировичу (пер. Якорный, 1, 2);

Представителю ЖСК «Мурманск 85-10» (ул. Скальная, 20);

Представителю МБДОУ г. Мурманска №46 (Североморское шоссе, 20, ул. Школьная, 10).

Дипломами в номинации «Лучший зеленый дворик» награждены:

За 1 место - Хлапова Людмила Алексеевна и Швецова Галина Павловна (ул. Мира, 7);

За 2 место - Мухортова Анна Михайловна (просп. Кирова, 33);

За 3 место - Котловская Ольга Михайловна (ул. Карла Либкнехта, 8).

Победителями в номинации «Лучшая клумба-цветник» стали:

1 место - Попова Надежда Алексеевна (ул. Крупской, 22);

2 место - Яковлева Татьяна Викторовна (ул. Академика Павлова, 13);

3 место - Вербицкая Елена Александровна (ул. Старостина, 63).

Победителям вручены дипломы и подарочные сертификаты на покупку в одном из магазинов города Мурманска.

На участие в остальных номинациях заявились только два участника, поэтому победители не определены.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=30882&page=1