В Мурманске подвели итоги фестиваля «Гольфстрима»

Традиционный спортивный фестиваль прошёл в Мурманске в 16-й раз. В этом году его участниками стали более 11,5 тысячи человек.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин на торжественной церемонии наградил руководителей и представителей предприятий, экстренных служб и волонтеров за помощь в подготовке и проведении фестиваля «Гольфстрим».

— Настоящий праздник спорта в очередной раз удался, — отметил Юрий Сердечкин. — Фестиваль собрал 14 видов спорта, а самые зрелищные, как всегда — забег через Кольский мост и заплыв через залив.

Как сообщает администрация города Мурманска, «Гольфстрим-2023» вписал в историю мурманского спорта очередные победы. Лучший результат в забеге показал спортсмен из Североморска Михаил Рыбаков. Ему удалось улучшить свой прошлогодний результат и пробежать дистанцию за 4 минуты 13 секунд.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25747&page=1