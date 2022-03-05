В Мурманске подвели итоги городских конкурсов профессионального мастерства педагогов «Воспитать человека», «Сердце отдаю детям» и фестиваля «Педагогические надежды»
В этом году участниками городских конкурсов профмастерства стали 88 педагогов школ и дошкольных учреждений, учреждений дополнительного образования, детско-юношеских спортивных школ и профильных центров.
В этом году лучшими из лучших стали:
– в конкурсе профессионального мастерства работников образовательных учреждений «Воспитать человека» – Максимова Надежда Владимировна, учитель начальных классов МБОУ г. Мурманска «Прогимназия №40»;
– в конкурсе педагогического мастерства работников учреждений дополнительного образования детей «Сердце отдаю детям» Огарков Роман Николаевич, педагог дополнительного образования МБУ ДО «Центр патриотического воспитания «Юная гвардия».
В фестивале молодых специалистов общеобразовательных учреждений «Педагогические надежды» победу одержали:
1. Андрюшина Александра Юрьевна, учитель английского и немецкого языка муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Гимназия №2»;
2. Голуб Елена Сергеевна, учитель изобразительного искусства муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа №56»;
3. Егорова Ольга Александровна, учитель математики муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Гимназия №1»;
4. Короленко Александра Игоревна, учитель физической культуры муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа №31 имени Л.В. Журина»;
5. Кочановская Дарья Константиновна, учитель русского языка и литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа №5»;
6. Николаев Павел Олегович, учитель истории и обществознания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа №56»;
7. Соболь Анастасия Николаевна, учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа №45»;
8. Федяевская Юлия Викторовна, учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа №49»;
9. Хамина Юлия Андреевна, учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа №13».
Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=21988&page=1