В Мурманске подвели итоги городского конкурса декоративно-прикладного искусства

В МБУ ДО «Первомайский Дом детского творчества» прошло награждение победителей и призёров городской выставки современного декоративно-прикладного искусства «Фантазии полёт и рук творенье...».

В 2026 году в выставке-конкурсе приняли участие 36 учащихся из 14 общеобразовательных учреждений Мурманска. Тема конкурса была «Традиции и современность».

Как отмечает администрация города Мурманска, участники не ограничивались в выборе материалов и техники исполнения. Были представлены работы, выполненные по мотивам народных ремёсел: роспись по дереву, сувениры по мотивам народной тряпичной куклы, а также современные изделия с элементами традиционного искусства.

На церемонии награждения присутствовала депутат Совета депутатов города Мурманска, директор Первомайского Дома детского творчества Алёна Веко.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=32358&page=1