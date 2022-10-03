В Мурманске подвели итоги интеллектуальной битвы

В минувшие выходные на территории Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки прошёл открытый чемпионат Мурманска по игре «Брэйн ринг».

За звание победителя боролись 14 сильнейших команд нашего города и области.

Во второй день чемпионата, помимо полуфинала и финала, для всех участников также был организован тур по интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?».

Награды распределились следующим образом:

«Что? Где? Когда?»

1 место — «Парадные ватники»;

2 место — «Поморы»;

3 место — «Вспомнить всё».

«Брэйн ринг»

1 место — «Tundra»;

2 место — «Поморы»;

3 место — «Норманны».

Организаторы — комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодёжи администрации города Мурманска, МАУ МП «Объединение молодежных центров» и телекомпания «ТВ-Игра».

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=23439&page=1