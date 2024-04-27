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Мурманская область. Арктика (16+)27.04.24 18:15

В Мурманске подвели итоги конкурса «Лыжня зовёт!»

Традиционный 53-й массовый конкурс «Лыжня зовёт!» проходил в областном центре с 4 января по 14 апреля. В этом спортивном сезоне конкурс проводился в 15 номинациях: 11 номинаций в индивидуальном зачёте, три - в коллективном зачёте. Также были определены абсолютные победители соревнования, ими стали Олег Придаников и Анна Посунько.

Торжественное награждение лыжников, прошедших наибольшее количество километров в зимнем сезоне состоялось сегодня в Доме культуры «Первомайский».

Среди семей с детьми дошкольного и школьного возраста города Мурманска победителем признана семья Чекмаревых.

Среди общеобразовательных школ города Мурманска победителем стала школа №43. Награда была вручена учителю физкультуры Егору Дубаневичу.

Среди дошкольных образовательных учреждений города Мурманска победителем стал детский сад №18 (инструктор по физической культуре Светлана Турсина).

В индивидуальном зачёте лучшими стали:

номинация «Мальчики и девочки 3—5 лет» - Василиса Злобина и Маргарита Махнорилова;

номинация «Мальчики и девочки 6—9 лет» - Александра Кузнецова и Иван Уваров;

номинация «Мальчики и девочки 10—13 лет» - Макар Посунько и Семен Балакаев;

номинация «Юноши и девушки 14—16 лет» - Денис Константинов и Екатерина Пузыня заняли первые места, вторыми стали Матвей Елизаров и Алина Махнорилова;

номинация «Юноши и девушки 17—20 лет» - Владислав Осипенко, София Селезнева и Дмитрий Тарасов;

номинация «Мужчины и женщины 21—35 лет» - Мацуев Александр и Алена Марку заняли первые места, вторыми стали Алексей Сорокин и Светлана Карпеева;

номинация «Мужчины и женщины 36—45 лет» - первые места у Дениса Петренко и Анны Посунько, вторые — у Виктора Шерстова и Инны Орловой;

номинация «Мужчины и женщины 46—55 лет» - Вячеслав Шеломовский и Евгения Федорова заняли первые места, вторыми стали Артур Коваленко и Анна Волкова;

номинация «Мужчины и женщины 56—65 лет» - первые места у Олега Приданникова и Жанны Михеевской, вторые — у Василия Мацуева и Надежды Казанцевой;

номинация «Мужчины и женщины 66—75 лет» - Николай Литин и Раиса Кадырова заняли первые места, вторыми стали Валерий Дедков, Татьяна Нагорная, Валентина Беляева и Александра Десятовская;

номинация «Мужчины и женщины 76—90 лет» - первые места у Виктора Раздрогова и Веры Григорьевой, вторые — у Сергея Шишова и Галины Усачевой.

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=27260&page=1

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