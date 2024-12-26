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Мурманская область. Арктика (16+)26.12.24 13:30

В Мурманске подвели итоги конкурса «Новогодняя фантазия»

Ежегодный конкурс «Новогодняя фантазия» проводился в этом году в 14-й раз, более 20 участников соревновались в номинации «Лучшее новогоднее оформление объекта потребительского рынка». Участники представляли проекты оформления входных групп, прилегающих территорий, фасадов, витрин и залов магазинов, салонов, кафе, ресторанов, гостиниц.

Целью конкурса является улучшение внешнего облика города, создание новогодней атмосферы и праздничного настроения жителей.

Как сообщает администрация города Мурманска, определение победителей конкурса проходило в два этапа. Первоначально члены конкурсной комиссии оценивали новогоднее оформление объектов по установленным критериям.

Далее на основании оценок комиссии был сформирован перечень из 10 участников, набравших наибольшее количество баллов, для допуска ко второму этапу - онлайн-голосованию на цифровой платформе обратной связи единого портала «Госуслуги». Онлайн-голосование проходило с 13 по 18 декабря, более 350 мурманчан приняли участие в выборе победителей.

Наибольшее количество голосов получили: 1 место — супермаркет «Сити-Гурмэ»; 2 место — кофейня «Белый кролик»; 3 место — ресторан «Царская Охота».

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29114&page=1

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