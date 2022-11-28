В Мурманске подвели итоги конкурса «Предприниматель года»

В Мурманске провели торжественную церемонию награждения победителей и лауреатов ежегодного областного конкурса «Предприниматель года» в рамках Арктического инновационного форума.

Организаторы конкурса — Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области и Союз «Торгово-промышленная палата Мурманской области» (Северная).

Одним из победителей в номинации «Путь к успеху» (лучший проект по созданию высокопроизводительных рабочих мест и эффективности инвестиций) стала компания из Мурманска — ООО «ПрофКлин», генеральный директор Александр Хохлов.

Также мурманские предприниматели были признаны лауреатами:

— в номинации «Старт» (лучший проект среди начинающих предпринимателей) — ООО «Семейная школа «Галилео»;

— в номинации «Деловая женщина — предприниматель года» (лучший проект, возглавляемый женщиной) — ООО АПМ «Артель+», управляющий Светлана Пионковская;

— в номинации «За полезное» (лучший проект по оказанию услуг предпринимателями в социальной сфере) — ООО «Визит Мурманск», генеральный директор Олег Теребенин;

— в номинации «Путь к успеху» (лучший проект по созданию высокопроизводительных рабочих мест и эффективности инвестиций) — ООО «Инженерно-техническая фирма», директор Алексей Колбасов;

— в номинации «Лучший семейный бизнес Мурманской области» (лучший проект по развитию семейного предпринимательства) — ООО «Белый медведь», генеральный директор Инга Теребенина.

Как сообщает администрация города Мурманска, кроме того, ООО Архитектурно-проектная мастерская «Артель+» и ООО «Визит Мурманск» в разное время становились получателями финансовой поддержки из бюджета муниципального образования город Мурманск в рамках отборов на предоставление субсидий для возмещения части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства.