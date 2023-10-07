В Мурманске подвели итоги муниципального этапа конкурса «Лучший детский сад Мурманской области — 2023»

Торжественная церемония состоялась вчера в МАДОУ г. Мурманска №32, участие в ней приняла заместитель главы администрации города Мурманска Людмила Левченко.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, испытания для детских садов проходили с 3 июля по 6 октября текущего года. В Год педагога и наставника конкурс проводился под девизом «Современный детский сад: сообщество профессионалов для успешного развития каждого». 23 дошкольных образовательных учреждения города Мурманска представили опыт работы своих профессиональных коллективов. Жюри определило победителя, лауреатов, обладателей дипломов специального образца.

Как сообщает администрация города Мурманска, победителем конкурса стало МАДОУ г. Мурманска №123. Лауреаты конкурса — МБДОУ №127, МБДОУ №140, МБДОУ №130 и МБДОУ №15.

Дипломами специального образца награждены два учреждения — МАДОУ №78 и МБДОУ №82.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25831&page=1