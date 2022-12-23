В Мурманске подвели итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников

В областной столице в этом году участие в интеллектуальных соревнованиях приняли почти три тысячи ребят. Сегодня на торжественной церемонии победителей и призёров наградили грамотами и памятными медалями.

Традиционно школьная олимпиада в Мурманске проводится по 21 общеобразовательному предмету. В числе самых популярных — английский язык, биология, математика и русский язык.

Победителями муниципального этапа, который проводился в Мурманске с 9 ноября по 6 декабря, стали 140 школьников, ещё 578 стали призёрами.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=23932&page=1