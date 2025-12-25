Волшебство начинается в пятницу: центр Мурманска превращается в зимний городокВ Мурманской области утверждена региональная программа укрепление здоровья и формирование здоровьесберегающей среды
В Мурманске подвели итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников

Городской этап олимпиады прошёл с 6 ноября по 13 декабря 2025 года. Мероприятие охватило 15 общеобразовательных учреждений, в которых были организованы площадки по 22 учебным предметам — от классических (русский язык, литература, математика) до специализированных (информатика, право, основы безопасности и защиты Родины).

Впервые в 2025 году олимпиада по информатике была проведена по четырём профилям: «Программирование», «Информационная безопасность», «Робототехника» и «Искусственный интеллект». Такой подход позволил расширить охват ключевых направлений современной цифровой науки и адаптировать задания под актуальные вызовы времени.

В мероприятии приняли участие 1717 учащихся 7–11 классов. Победителями этапа стали 85 школьников, призёрами – 290 юных мурманчан. Наибольшее число участников собрали олимпиады по русскому языку, литературе, английскому языку, математике и физике.

Особо следует отметить достижения 16 ребят — победителей и призёров по трём и более предметам, а также 35 человек, показавших высокие результаты по двум дисциплинам.

Как сообщает администрация города Мурманска, наибольшего успеха добились:

- Дарья Пискунова (8 класс, Мурманский политехнический лицей) — победитель и призёр по 6 предметам (обществознание, русский язык, история, английский язык, физика, география);

- Ульяна Гурская (10 класс, СОШ №36) — победитель по 5 предметам (литература, история, обществознание, русский язык, искусство);

- Марк Зинатуллин (9 класс, гимназия №2), Ульяна Васеха (10 класс, Мурманский международный лицей) и Ника Костылева (10 класс, гимназия №1) — победители и призёры по 4 предметам.

Многократным победителям и призёрам были вручены именные дипломы «За достижение высоких результатов в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2025–2026 учебном году».

Торжественная церемония награждения прошла 24 декабря 2025 года. Победители и призёры получили грамоты и памятные медали. Награждение проходило в шести образовательных организациях города — в зависимости от профиля олимпиады.

МБОУ г. Мурманска «Гимназия №2» – английский, немецкий, французский, китайский языки;

МБОУ г. Мурманска «Гимназия №8» – биология, химия, экология, география;

МБОУ г. Мурманска «Мурманский международный лицей» – физическая культура, основы безопасности и защиты Родины, труд (технология);

МБОУ г. Мурманска «Гимназия №5» – информатика, математика, физика, астрономия;

МБОУ г. Мурманска лицей №2 – история, право, обществознание, экономика;

МБОУ г. Мурманска СОШ №36 – литература, русский язык, искусство (мировая художественная культура).

Победители и призёры — учащиеся 9–11 классов —рекомендованы к участию в региональном этапе, который состоится в январе–феврале 2026 года.

 

 

