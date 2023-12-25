В Мурманске подвели итоги областного смотра-конкурса на лучшую организацию работы по охране труда

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в Министерстве труда и социального развития прошла церемония награждения победителей и призёров областного смотра-конкурса на лучшую организацию работы по охране труда. В текущем году в конкурсе приняли участие 20 организаций и предприятий.

«Конкурс проводится ежегодно с 2007 года, то есть уже 16 лет. Мы считаем, что это важный элемент создания системы охраны труда. Ведь если предприятие участвует в региональном конкурсе и не боится выставить свою систему, поделиться лучшими практиками, то для нас это хороший показатель, что на данном предприятии в этой сфере действительно всё в порядке», – отметил министр труда и социального развития Сергей Мякишев.

Так, в этом году среди организаций производственной сферы с численностью работников более 500 человек победителем признан Мурманский центр организации работы железнодорожных станций ОАО «РЖД», второе место заняла «Кольская атомная станция», диплом за третье место у организации «Колатомэнергоремонт».

В номинации «Лучшая организация в области охраны труда среди организаций производственной сферы» (с численностью работников до 500 человек) весь пьедестал почёта заняли подразделения ОАО «РЖД»: первое место у Мурманского регионального центра связи, второе – у Мурманской дистанции сигнализации, централизации и блокировки, «бронзу» получила Мурманская дистанция гражданских сооружений.

Победителем среди организаций непроизводственной сферы признан Мончегорский дом-интернат для умственно отсталых детей. Второе место занял Оленегорский филиал государственной противопожарной службы Мурманской области. Третье место – Кандалакшский центр социального обслуживания населения.

В сфере образования приз за первое место получил «Детский сад № 62» Кандалакшского района. Второе место заняла «Детская школа искусств № 4» города Мурманска. Третье место – у детского сада № 5 «Теремок» Ковдорского района.

Среди организаций малого предпринимательства (с численностью работников до 100 человек) первое место за лучшую организацию работы по охране труда досталось ООО «Организация социального обслуживания «Всегда рядом».

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, областной конкурс на лучшую организацию работы по охране труда проводится в Мурманской области ежегодно. Цели конкурса – привлечение внимания к важности решения вопросов обеспечения безопасных условий труда на рабочих местах, изучение и распространение передового опыта по внедрению системы управления охраной труда, повышение квалификации специалистов по охране труда, а также тиражирование лучших практик организации работ в области охраны труда.

Фото: https://gov-murman.ru