В Мурманске подвели итоги общегородского конкурса «Чистый двор»

В Мурманске завершился конкурс «Чистый двор», который проходил с 28 января по 20 марта 2026 года среди управляющих организаций, товариществ собственников жилья и недвижимости, а также жилищно-строительных кооперативов. В этом году участниками стали 50 юридических лиц, представивших на суд комиссии 100 придомовых территорий.

Оценка качества содержания дворов проводилась как в ходе выездных осмотров, так и с учётом мнения мурманчан — посредством голосования на портале «Наш Север».

При осмотрах специалисты обращали особое внимание на следующие критерии: расчистка территорий, входных групп и элементов благоустройства от снежно-ледяных образований; регулярная подсыпка противоголедными материалами; полное отсутствие складированного снега.

20 марта конкурсная комиссия подвела окончательные итоги и определила 15 призёров. В число лучших вошли:

— ООО «Городская обслуживающая компания» (ул. Капитана Маклакова, 24), представитель — Ольга Клюшник;

— ООО «Светлый дом» (ул. Новосельская, 4);

— ООО «УК «Восточная» (ул. Мира, 13), представитель — Ольга Корнева;

— ООО «РЦАК» (ул. Пушкинская, 5), представитель — Владимир Оноприйчук;

— ТСН «Нагорное» (просп. Кольский, 91/3), представители — Артём Стрельников, Анастасия Стрельникова;

— ТСЖ «Самойловой‑4» (ул. Самойловой, 4), представитель — Раиса Гузенко;

— ТСН «Тройка» (ул. Героев Рыбачьего, 3), представитель — Наталья Шаблинская;

— ООО «Решение» (ул. Капитана Орликовой, 4), представитель — Татьяна Толокнова;

— ТСН «Ирбис» (ул. Капитана Орликовой, 57), представители — Яна Пак, Галина Мочалова, Агата Климюк;

— ТСЖ «Кольский, 204» (просп. Кольский, 204), представитель — Пётр Лебедев;

— ТСЖ «Цитадель‑2» (ул. Карла Маркса, 39), представитель — Евгений Краев;

— ТСЖ «Цитадель‑1» (ул. Карла Маркса, 35);

— ЖСК «Мурманск‑18» (пр. Ледокольный, 21), представитель — Виталий Вьюнов;

— ООО «УК «Наше Заполярье» (ул. Новое Плато, 7), представитель — Аркадий Гриенко;

— ЖСК «Мурманск 85‑9» (ул. Скальная, 30), представитель — Марина Храмова.

Заместитель главы города Мурманска Андрей Костин вручил финалистам заслуженные награды — бензиновые снегоуборщики.

