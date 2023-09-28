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Мурманская область. Арктика (16+)28.09.23 15:45

В Мурманске подвели итоги общегородского конкурса «Дом, в котором мы живём»

Соревнование управляющих организаций, товариществ собственников жилья и жилищно-строительных кооперативов традиционно проходит в рамках программы «Мурманск — город чистоты». Жюри оценивало содержание и благоустройство придомовых территорий, санитарно-техническое содержание многоквартирных домов и прилегающих территорий.

В номинации «Чистый двор — чистый город» победу, как и в прошлом году, одержала управляющая компания ООО «НордСервис». Второе место у ООО «Чистый Дом».

В номинации «Мой дом — моя забота» лучшим стало ТСН «Проспект». На второй строчке — ЖСК «Мурманск — 41». Замыкает тройку лидеров ТСЖ «Самойловой — 4».

В номинации «Дом эффективного управления/обслуживания» первое место заняла управляющая компания ООО «Линия Севера». Вторая позиция за ООО «УК МРС» и третье место заняла ООО «Городская обслуживающая компания».

 

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