В Мурманске подвели итоги общегородского конкурса «Новогодняя фантазия»

В торжественной церемонии награждения победителей конкурса приняли участие временно исполняющий полномочия главы муниципального образования город Мурманск и временно исполняющий полномочия главы администрации города Мурманска.

В этом году участники соревновались в двух номинациях: «Лучшая новогодняя витрина (входная группа) объекта потребительского рынка города Мурманска» и «Лучшая новогодняя ёлка».

Победителями в номинации «Лучшая новогодняя витрина (входная группа) объекта потребительского рынка города Мурманска» стали:

– первое место – магазин-кулинария «Тесту место»;

– второе место – гостиница «Полярные Зори»;

– третье место – магазин «Северпак».

В номинации «Лучшая новогодняя ёлка» призовые места заняли:

– первое место – цветочная лавка «Веранда»;

– третье место – магазин «ДАРИ, мастерская подарков»;

– второе место – кредитный потребительский кооператив «Первое Мурманское общество взаимного кредита».

Специальный приз в этой номинации также достался цветочной лавке «Веранда».

Как было отмечено во время торжественного мероприятия, уже десятый год подряд в заполярной столице проходит конкурс «Новогодняя фантазия», предприниматели из года в год стараются придумать что-то новое в украшении витрин и фасадов, а также демонстрируют высокий уровень подготовки.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=21684&page=1