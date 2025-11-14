В Мурманске подвели итоги первых пяти лет работы федерального проекта «Чистая Арктика»

Вчера на мероприятии собрались представители волонтёрских объединений и компаний из всех регионов страны. Участников и гостей приветствовал губернатор Андрей Чибис.

«Наша страна – великая арктическая держава: 40% территории мировой Арктики – это Россия. У нас уже сегодня формируется экономика 46% ВВП России – то, что производится в Арктике, кроме того, многие проекты в активной стадии разработки. Уже сегодня в Арктике формируется экономика будущего, и очевидно, что уровень экономики и производства будет расти: уже сегодня арктические проекты в России – это 10% экономики страны. Важно, что Арктика в том числе влияет на погоду и климат всей планеты, поэтому крайне важно защитить ее экосистему. Волонтёры, производственники, портовики, представители всех отраслей – каждый из вас вносит свой вклад, свои силы, энергию, эмоции, душу в будущее нашей страны, в развитие Арктики и ее защиту. Наша задача в том числе очистить накопленный ущерб здесь. Спасибо волонтёрам, что из года в год продолжают эту работу, убирают мусор, пластик, заботятся о мемориалах и объектах. И очень важно сделать чистыми технологии освоения. Заботясь об экономике будущего, мы точно должны думать и об экологии», – сказал губернатор.

Глава региона вручил ряд благодарственных писем за поддержку добровольческих инициатив представителям компаний «Кольская ГМК», «Атомфлот», мурманского филиала «Росатом энергосбыт», Мурманского транспортного филиала ГМК «Норильский никель», филиала «Кольский» ТГК-1. Также глава региона отметил благодарственным письмом Анастасию Фатерину, руководителя волонтёрских групп общественного экологического проекта «Чистая Арктика».

Руководитель общественного экологического проекта «Чистая Арктика» Андрей Нагибин присоединился к мероприятию по ВКС.

«Мы поздравляем сегодня лучших из лучших – наших волонтёров и корпоративных партнёров. Огромное вам всем спасибо. За пять лет мы стали добрыми партнёрами со многими регионами, и я очень благодарен Андрею Владимировичу, что нашёл время на наше мероприятие в своём жёстком графике время на наше мероприятие. Спасибо за поддержку Корпорации «Росатом»: мы проводим мероприятие на легендарном ледоколе «Ленин». После торжественной части у нас ещё активная фаза – совещания с региональными штабами 10 субъектов», – отметил Андрей Нагибин.

Административный директор проекта «Чистая Арктика» Дмитрий Федосеев вручил лучшим добровольцам благодарственные письма от сенаторов Совета Федерации от территорий, на которых они работали.

Руководитель Единого волонтёрского центра Евгения Чибис отметила, что именно в Мурманской области 5 лет назад состоялось первое мероприятие проекта «Чистая Арктика», и уже проведено множество совместных инициатив. В рамках мероприятия было подписано соглашение о дальнейшем взаимодействии.

«Наши цели и ценности совпадают, наши проекты поддерживают и усиливают друг друга, делают Арктику более чистой. Мы проводим совместные выезды на уборки территорий и побережья, родников. Проект Единого волонтёрского центра «От родника до океана. Маяки» в прошлом году завоевал премию «Мы вместе», уже три маяка мы сделали вместе с Гидрографической службой Северного флота. Все это нас объединяет, спасибо всем вам, корпоративным волонтерским группам, которые помогают нам быть сильнее и вдохновлять волонтерское движение по всей стране. И сегодня мы подписываем соглашение о дальнейшем взаимодействии с «Чистой Арктикой», так как в планах на следующий сезон — приступить к ремонту Кильдинского маяка, расположенного на входе в Кольский залив. Это очень сложная локация, туда можно добраться только морем. Для этого мы и подписываем соглашение, потому что надеемся, что вместе сможем максимально усилить наши проекты по уборкам арктических территорий и отремонтировать навигационное сооружение», – сказала Евгения Чибис.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, Всероссийский добровольческий проект «Чистая Арктика» стартовал в 2021 году. Его инициаторами стали капитаны двух ледоколов. Они предложили провести на арктических территориях «генеральную уборку». Идею поддержали экологи, общественные и волонтёрские организации, учёные и главы субъектов и вот уже пять лет волонтёры со всей страны занимаются очисткой Арктики. «Чистая Арктика» сегодня – это почти 10 тысяч волонтеров. Проект специализируется на уборке труднодоступных территорий, таких как полуостров Таймыр, посёлках Тикси (Якутия), Старый Варандей (НАО), Биллингс (Чукотка), архипелаг Новая Земля. Убирались волонтёры и в Мурманской области в Териберке, древней Новодвинской крепости в Архангельской области, у Беломорских петроглифов в Карелии и множестве других локаций. Этот опыт помог им в работах по очистке береговой линии от мазута в Анапе и Крыму. Там экодобровольцы обучали местных волонтёров. Всего по итогам 5 сезонов волонтёры собрали 22045 тонн отходов, очистили 1101 га земли.

В год 80-летия Победы и Год защитника Отечества волонтёры «Чистой Арктики» сосредоточились на благоустройстве братских могил в местах боев Великой Отечественной войны. Основные работы прошли в Мурманской области и Республике Карелия.

Параллельно активисты Единого волонтёрского центра привели в порядок 10 мемориалов на полуостровах Средний и Рыбачий, а также в районе Лиинахамари.

