«Арктика — 2050: будущее начинается сегодня»: опубликована деловая программа международного форумаПраздник к нам приходит: в этом году новогодние огни в столице Кольского полуострова засверкают раньше, чем в прошлые годы
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)14.11.25 16:30

В Мурманске подвели итоги первых пяти лет работы федерального проекта «Чистая Арктика»

Вчера на мероприятии собрались представители волонтёрских объединений и компаний из всех регионов страны. Участников и гостей приветствовал губернатор Андрей Чибис.

«Наша страна – великая арктическая держава: 40% территории мировой Арктики – это Россия. У нас уже сегодня формируется экономика 46% ВВП России – то, что производится в Арктике, кроме того, многие проекты в активной стадии разработки. Уже сегодня в Арктике формируется экономика будущего, и очевидно, что уровень экономики и производства будет расти: уже сегодня арктические проекты в России – это 10% экономики страны. Важно, что Арктика в том числе влияет на погоду и климат всей планеты, поэтому крайне важно защитить ее экосистему. Волонтёры, производственники, портовики, представители всех отраслей – каждый из вас вносит свой вклад, свои силы, энергию, эмоции, душу в будущее нашей страны, в развитие Арктики и ее защиту. Наша задача в том числе очистить накопленный ущерб здесь. Спасибо волонтёрам, что из года в год продолжают эту работу, убирают мусор, пластик, заботятся о мемориалах и объектах. И очень важно сделать чистыми технологии освоения. Заботясь об экономике будущего, мы точно должны думать и об экологии», – сказал губернатор.

Глава региона вручил ряд благодарственных писем за поддержку добровольческих инициатив представителям компаний «Кольская ГМК», «Атомфлот», мурманского филиала «Росатом энергосбыт», Мурманского транспортного филиала ГМК «Норильский никель», филиала «Кольский» ТГК-1. Также глава региона отметил благодарственным письмом Анастасию Фатерину, руководителя волонтёрских групп общественного экологического проекта «Чистая Арктика».

Руководитель общественного экологического проекта «Чистая Арктика» Андрей Нагибин присоединился к мероприятию по ВКС.

«Мы поздравляем сегодня лучших из лучших – наших волонтёров и корпоративных партнёров. Огромное вам всем спасибо. За пять лет мы стали добрыми партнёрами со многими регионами, и я очень благодарен Андрею Владимировичу, что нашёл время на наше мероприятие в своём жёстком графике время на наше мероприятие. Спасибо за поддержку Корпорации «Росатом»: мы проводим мероприятие на легендарном ледоколе «Ленин». После торжественной части у нас ещё активная фаза – совещания с региональными штабами 10 субъектов», – отметил Андрей Нагибин.

Административный директор проекта «Чистая Арктика» Дмитрий Федосеев вручил лучшим добровольцам благодарственные письма от сенаторов Совета Федерации от территорий, на которых они работали.

Руководитель Единого волонтёрского центра Евгения Чибис отметила, что именно в Мурманской области 5 лет назад состоялось первое мероприятие проекта «Чистая Арктика», и уже проведено множество совместных инициатив. В рамках мероприятия было подписано соглашение о дальнейшем взаимодействии.

«Наши цели и ценности совпадают, наши проекты поддерживают и усиливают друг друга, делают Арктику более чистой. Мы проводим совместные выезды на уборки территорий и побережья, родников. Проект Единого волонтёрского центра «От родника до океана. Маяки» в прошлом году завоевал премию «Мы вместе», уже три маяка мы сделали вместе с Гидрографической службой Северного флота. Все это нас объединяет, спасибо всем вам, корпоративным волонтерским группам, которые помогают нам быть сильнее и вдохновлять волонтерское движение по всей стране. И сегодня мы подписываем соглашение о дальнейшем взаимодействии с «Чистой Арктикой», так как в планах на следующий сезон — приступить к ремонту Кильдинского маяка, расположенного на входе в Кольский залив. Это очень сложная локация, туда можно добраться только морем. Для этого мы и подписываем соглашение, потому что надеемся, что вместе сможем максимально усилить наши проекты по уборкам арктических территорий и отремонтировать навигационное сооружение», – сказала Евгения Чибис.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, Всероссийский добровольческий проект «Чистая Арктика» стартовал в 2021 году. Его инициаторами стали капитаны двух ледоколов. Они предложили провести на арктических территориях «генеральную уборку». Идею поддержали экологи, общественные и волонтёрские организации, учёные и главы субъектов и вот уже пять лет волонтёры со всей страны занимаются очисткой Арктики. «Чистая Арктика» сегодня – это почти 10 тысяч волонтеров. Проект специализируется на уборке труднодоступных территорий, таких как полуостров Таймыр, посёлках Тикси (Якутия), Старый Варандей (НАО), Биллингс (Чукотка), архипелаг Новая Земля. Убирались волонтёры и в Мурманской области в Териберке, древней Новодвинской крепости в Архангельской области, у Беломорских петроглифов в Карелии и множестве других локаций. Этот опыт помог им в работах по очистке береговой линии от мазута в Анапе и Крыму. Там экодобровольцы обучали местных волонтёров. Всего по итогам 5 сезонов волонтёры собрали 22045 тонн отходов, очистили 1101 га земли.

В год 80-летия Победы и Год защитника Отечества волонтёры «Чистой Арктики» сосредоточились на благоустройстве братских могил в местах боев Великой Отечественной войны. Основные работы прошли в Мурманской области и Республике Карелия.

Параллельно активисты Единого волонтёрского центра привели в порядок 10 мемориалов на полуостровах Средний и Рыбачий, а также в районе Лиинахамари.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/557005/#&gid=1&pid=5

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда креативных индустрий: конкуренция, динамика зарплат и AI-трансформация
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведенияБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Сотрудники службы безопасности банка не будут звонить вам. Это мошенники
-

Последние комментарии

Константин Петрович
13.11.25 08:32
Какая прекрасная журналистская успокоительная пилюля. Хоть бы сослались на то, что это депутаты или правительство региона говорит, а то от себя выдали. Надо было обосновать и своё утверждение, что
Комментарий к новости:Несмотря на текущие трудности, в 2026 году в Мурманской области прогнозируется рост ключевых экономических показателей
FynDbrnjh
09.11.25 08:58
С таким словарным изобилием, например, как воркшопы, сторителлинг, движ, менеджмент и местом проведения фестиваля, культура наша далеко шагнёт. Поздравляю!
Комментарий к новости:В Мурманске на морском вокзале начал работу первый Северный фестиваль современной культуры «Смены»
Александр
08.11.25 11:27
Льдин побольше, чтобы и лето не пришло. И последние мурманчане убежали.
Комментарий к новости:В Мурманске на площади Пять Углов приступили к заливке архитектурного бетона
-Правовая консультация (18+)Законы, вступающие в силу в ноябре
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире23:30«Кавказский пленник». Документальный фильм (16+)01:15«Красота внутри». Художественный фильм (16+)03:20«Медленное ТВ-Камин».
-PRO Деньги (16+)Деньгами нас манит Москва: лучшие вакансии ноября 2025 года-PRO Валюту (16+)Курс евро подскочил на 1,4 рубля, доллар вырос почти на 53 копейки-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС подвели итоги ремонтной кампании 2025 года-PRO ЖКХ (18+)Зима пришла: уборки дорог общего пользования и трапов начинать надо раньше-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в ноябре
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»