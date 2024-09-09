В Мурманске подвели итоги регионального этапа федеральной грантовой программы «Мама-предприниматель»

В Мурманске состоялся финал регионального этапа федеральной грантовой программы «Мама-предприниматель». Это значимое событие стало кульминацией работы и подготовки участниц, стремящихся совмещать материнство и ведение бизнеса.

Программа «Мама-предприниматель» направлена на поддержку женщин, находящихся в декретном отпуске или имеющих детей до 18 лет, которые стремятся реализовать свои бизнес-идеи или развить уже существующие проекты.

В этом году участниками программы стали 21 мама-предприниматель со всего региона, которые прошли через 5-дневный образовательный интенсив, укрепив свои навыки и знания в области предпринимательства.

В финале регионального этапа участницы представили свои бизнес-проекты перед жюри, состоящим из представителей государственной структуры поддержки предпринимательства, министерства развития Арктики и экономики Мурманской области, а также успешных предпринимателей региона.

Победительницей регионального этапа стала профессиональный фотограф и автор проекта «НА СЕВЕРЕ – ЗАМЕЧАЙ!» Наталья Могилевская. Наталья делает авторские открытки с изображением природы Кольского края, включая известные локации, а также ещё не охваченные места нашего севера. Её проект впечатлил жюри своей креативностью, уникальностью и значительным потенциалом для развития.

Главный приз – чек на 100 тысяч рублей для реализации бизнес-идеи – вручила министр развития Арктики и экономики Мурманской области Светлана Панфилова.

«Уверена, что участие в региональном этапе федерального образовательного проекта «Мама-предприниматель» поможет превратить в будущем ваши замечательные и смелые идеи в сформированные и продуманные бизнес-проекты», – отметила министр развития Арктики и экономики Мурманской области Светлана Панфилова.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, программа реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке АО «Корпорация МСП» и инициирована заместителем министра экономического развития РФ Татьяной Илюшниковой. Региональный организатор – Центр поддержки предпринимательства Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/