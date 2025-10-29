В перечень памятных дат нашего региона включён День судоремонтника Мурманской областиРегиональный коэффициент на фиксированный авансовый платёж по патенту для иностранных работников будет увеличен
В Мурманске подвели итоги регионального этапа Всероссийского чемпионата по оказанию первой помощи «Движения Первых»

На базе Мурманского медицинского колледжа состоялся региональный чемпионат по оказанию первой помощи в рамках Всероссийского проекта «Движения Первых» «Первая помощь». В соревнованиях приняли участие 168 учащихся из 28 команд, представлявших 15 муниципальных образований Мурманской области.

В состав участников вошли школьники, а также студенты профессиональных образовательных организаций. Все конкурсанты прошли предварительную подготовку в рамках специальных мастер-классов и успешно преодолели муниципальные отборочные этапы.

«Проект «Первая помощь» «Движения Первых» – один из самых социально значимых в нашей работе. Он формирует у молодёжи не просто практические навыки, а настоящую культуру безопасности и готовность прийти на помощь в экстренной ситуации. Уверен, что знания, полученные ребятами на этом чемпионате, помогут им в будущем спасти человеческие жизни», – отметил председатель совета регионального отделения «Движения Первых» Мурманской области Никита Тихомиров.

Программа чемпионата включала три практических испытания, где участники демонстрировали навыки оказания помощи в смоделированных ситуациях: проведение сердечно-легочной реанимации, извлечение инородного тела из дыхательных путей, помощь при отсутствии сознания и сильном носовом кровотечении.

«В региональном чемпионате по первой помощи участвую впервые. Долго готовились, посещали мастер-классы, где научились сердечно-легочной реанимации, различным перевязкам и приему Геймлиха. Проект очень важен – любой человек должен уметь оказать первую помощь, эти знания могут пригодиться в жизни», – поделилась Соня Степанова, участница команды «Патриот» (школа №31, Мурманск).

Отработка практических навыков проводилась на специальных манекенах и с привлечением статистов для создания реалистичных условий. Оценку действий участников осуществляли представители Мурманского регионального отделения Российского Красного Креста и Регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей.

Команды, занявшие первые места в категориях «Школьники» и «СПО», представят Мурманскую область на Всероссийском чемпионате по оказанию первой помощи, который пройдет в ноябре в Саранске.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/556115/#&gid=1&pid=3

