В Мурманске подвели итоги спортивного сезона

Торжественная церемония прошла в детском центре «Лапландия». На празднике чествовали лучших тренеров года и их воспитанников.

Среди них - выпускники мурманских детско-юношеских спортивных школ и спортшкол. В этом году 200 юношей и девушек заканчивают обучение в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности. Многие из них являются победителями и призёрами региональных, всероссийских и международных соревнований.

Как сообщает администрация города Мурманска, впервые в истории традиционного ежегодного события участниками праздника стали воспитанники школьных спортивных клубов. В заполярной столице их посещают около 17 тысяч юных мурманчан.

Также в зрительном зале присутствовали обучающиеся общеобразовательных учреждений заполярной столицы, которые приняли участие в муниципальном этапе Всероссийских соревнований школьников «Президентские спортивные игры» и «Президентские состязания».

Для всех присутствующих была организована зрелищная программа с творческими номерами от лучших коллективов образовательных учреждений Мурманска.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=27390&page=1