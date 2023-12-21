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Мурманская область. Арктика (16+)21.12.23 13:30

В Мурманске подвели итоги традиционного городского конкурса «Новогодняя фантазия»

В торжественной церемонии награждения приняла участие первый заместитель главы администрации города Мурманска Валентина Доцник.

— Благодарю каждого участника конкурса за то, что вы помогаете нам создавать для мурманчан и гостей города праздничное новогоднее настроение. Хочу, чтобы с каждым годом последователей у вас становилось всё больше, а наш город становился все краше, — отметила Валентина Доцник.

Как сообщает администрация города Мурманска, в этом году конкурс проводится в 12-й раз, победителей выбирали в одной номинации — «Лучшая новогодняя ёлка». В конкурсе участвовали ёлки, находящиеся непосредственно на территории организаций и предприятий, либо на прилегающей территории объекта торговли или сферы услуг.

В конкурсе приняли участие 13 организаций. Выбор победителей проходил в два этапа.

После того, как члены конкурсной комиссии оценили ёлки на соответствие утверждённым критериям, был сформирован список из 10 финалистов, которые набрали наибольшее количество баллов. Они были представлены на народное голосование, которое проходило на платформе обратной связи портала «Госуслуги».

По итогам голосования были определены три призовых места: 1-е место — АО «Отель «Арктика»; 2-е место — ТРК «Плазма»; 3-е место — магазин «Северпак».

Все финалисты были награждены памятными дипломами, победители — ценными подарками.

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26352&page=1

 

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