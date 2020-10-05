В Мурманске подвели итоги традиционного конкурса «Учитель города»

В торжественной церемонии приняли участие депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Алексей Веллер, глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев и глава администрации города Мурманска Евгений Никора.

– «Учитель города» – это важный компонент системы образования областного центра, которая сформирована из настоящих профессионалов, любящих свою работу, – отметил Андрей Сысоев. – Именно поэтому мурманские образовательные учреждения из года в год показывают стабильно высокие результаты и по праву считаются одними из лучших в России.

В этом году были номинированы 30 педагогов из мурманских школ, гимназий и лицеев.

– Образование играет важную роль в жизни каждого человека, – отметил Евгений Никора. – И мы по праву гордимся тем уровнем педагогического мастерства, который сложился у нас в городе. Я оцениваю работу мурманских учителей на «отлично»!

Учитывая сложную эпидемическую обстановку, конкурс проводился с применением дистанционных технологий. Задания остались прежними, а формат проведения конкурсных испытаний в этом году в большей части проходил онлайн.

Соревнования проводились в двух номинациях: «Педагогический поиск», который включал в себя несколько предметных секций, и «Педагогический дебют». В последнем были представлены участники с опытом работы менее трех лет.

– Здорово, что даже в это непростое время в Мурманске продолжают жить традиции сложившиеся за последние годы, – прокомментировал Алексей Веллер. – В рамках конкурса молодые учителя и уже опытные педагоги могут заявить о себе, поделиться опытом и показать свое мастерство.

Призеры и победители конкурса, отмечены грамотами, памятными призами и денежными премиями.

Победителем конкурса «Учитель города – 2019» стал учитель физики гимназии № 1 Заур Османов. Призерами конкурса стали учитель английского языка гимназии № 2 Юлия Вашакидзе, учитель истории и обществознания школы № 49 Александр Иваненко и учитель физической культуры Мурманского политехнического лицея Артём Мананков.