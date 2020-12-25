В Мурманске подвели итоги традиционного общегородского конкурса «Новогодняя фантазия»

Всего в конкурсе приняли участие 18 предприятий.

– Город – это не только фасады домов, благоустройство, озеленение, но это еще и художественное оформление. Особенно это важно в период полярной ночи и в преддверии новогодних праздников, – отметил глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев. – От всей души благодарю предпринимателей за то, что в такое непростое время они нашли возможность украсить витрины своих магазинов и кафе.

Конкурс проводился по номинации: «Лучшая новогодняя витрина (входная группа) объекта потребительского рынка города Мурманска». Все участники получили памятные дипломы и цветочные композиции, а победители – ценные подарки.

– У меня были опасения по количеству участников. Год выдался непростой, особенно для бизнеса, – рассказал глава администрации города Мурманска Евгений Никора. – Тем не менее мы видим, что мурманчане, в меру своих сил, украшают павильоны, торговые точки, магазины. Все это задает правильное новогоднее настроение.

Победителями конкурса 2020 года стали:

1 место – ИП Онегин А.А. – магазин «Онегин»;

2 место – ООО «Инжир» – кафе «Центральное»;

3 место – ИП Сазонов Ю.Н. – магазин «Флоранж».

Также комиссия приняла решение о присуждении участнику, набравшему наибольшее количество баллов, но не занявшему призовое место, специального приза. Таким участником стала ИП Жук В.П. – цветочная мастерская Веры Жук.