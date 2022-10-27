В Мурманске подвели итоги трёхлетней работы Совета ветеранов спорта

Члены Совета принимают участие во многих значимых событиях Мурманска: в церемониях открытия и закрытия традиционного международного Праздника Севера, в фестивале «Гольфстрим», в мероприятиях «Ночи музеев» и других. Ветераны спорта — физкультурный актив города.

В торжественной церемонии приняла участие заместитель главы администрации города Мурманска Людмила Левченко. За многолетний добросовестный труд и активное участие в спортивной жизни города благодарственными письмами и почётными грамотами наградили 11 ветеранов спорта.

Советом ветеранов спорта уже разработан план работы на 2023 год. Особое внимание в нем уделено патриотическому воспитанию молодёжи, а также участию ветеранов спорта в церемониях открытия и награждения на городских и областных соревнованиях по различным видам спорта и личному участию в соревнованиях городского, регионального и Всероссийского уровней.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=23593&page=1