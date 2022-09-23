В Мурманске погасили марки с изображением атомных ледоколов «Арктика» и «Сибирь» проекта 22220

22 сентября на борту универсального атомного ледокола «Сибирь» ФГУП «Атомфлот» произошла торжественная церемония памятного гашения почтовых марок. Впервые в истории проведения спецгашений мероприятие прошло одновременно в Мурманске и на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге.

В памятной процедуре совместно капитаном УАЛ «Сибирь» Олегом Щапиным принимали участие представители УФПС Мурманской области АО «Почта России». Кроме марки также изготовили памятный художественный штемпель с датой гашения — 22 сентября 2022 года. Таким образом, почтовая продукция становится уникальной и получает особое филателистическое значение.

Как сообщает отдел коммуникаций ФГУП «Атомфлот», после торжественной церемонии штемпель одного дня останется на атомном ледоколе и поступит на хранение в музей «Почты России», а художественные марки и конверты с изображением атомных ледоколов «Арктика» и «Сибирь» из серии «Морской флот России» поступят в почтовые отделения страны.

«Жители Мурманской области смогут отправлять письма своим родным и близким с уникальными марками и гашением специальным штемпелем. Для Мурманска тираж из 100 марок будет доступен в центральном отделении «Почты России», в дальнейшем выпуск планируем увеличить», - рассказал директор УФПС Мурманской области АО «Почта России» Александр Кочуров.

Фото: http://www.rosatomflot.ru/press-centr/novosti-predpriyatiya/2022/09/22/11469-v-murmanske-pogasili-marku-s-izobrazheniem-atomnyh-ledokolov-arktika-i-sibir-proekta-22220/