В Мурманске покажут спектакль «Я Zнаю ПраVду» с участниками театрального коллектива из Донецка

10 ноября, в 19.00, на сцене Мурманского областного драматического театра состоится выступление Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра им М.М. Бровуна со спектаклем «Я Zнаю ПраVду».

Режиссёр-постановщик спектакля, народная артистка Донецкой Народной Республики Алла Ульянова, рассказывает, что в основу спектакля «Я Zнаю праVду!» положены материалы книги «Война в Донбассе: народная летопись», изданной в июле 2017 года.

Главные герои спектакля и повествователи – реальные люди, жители республики, жертвы украинской агрессии, представители самых разных профессий: медики, водители, журналисты, учителя, воспитатели детских садов и др. События показаны глазами детей и стариков, матерей и случайных очевидцев. Многие из тех, чьи истории вошли в постановку, не дожили до наших дней.

Купить билет на спектакль можно по ссылке.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, выступления проходят в рамках федеральной программы «Большие гастроли», благодаря которой зрители страны знакомятся с лучшими постановками российских и русских зарубежных театров. Показы постановки уже состоялись в 17 российских городах. В том, чтобы спектакль увидели заполярные зрители, оказала содействие сенатор от Мурманской области Татьяна Сахарова.

Фото: https://gov-murman.ru