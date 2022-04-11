В Мурманске покажут спортивную драму якутского режиссёра

В программе Международного Форума искусства и кино «Северный характер: ИНКультура» появилась премьера фильма.

14 апреля в 19.30 в кинотеатре «Мираж Синема» в Мурманск Молле (зал № 9, просп. Ленина, 32) состоится показ спортивной драмы «Дьулуур: мас-рестлинг» (12+). Фильм будет показан в рамках Эха Арктического международного кинофестиваля «Золотой ворон» (Чукотка). А всероссийский прокат фильма начнётся в июне.

Джулур – молодой парень, который после службы в армии вернулся в родную деревню в Якутии. Здесь он живёт со старенькой бабушкой и маленькой сестренкой Кюннэй. Волею случая Джулур оказывается на праздновании Ысыах, где случайно принимает участие в соревнованиях и открывает в себе талант мас-рестлера. Но внезапная смерть бабушки перечеркивает все планы на будущее. Джулур отправляется в Якутск, где в ближайшее время должен состояться крупнейший чемпионат по мас-рестлингу в республике.

Вход свободный. Картину мурманским зрителям представят создатели ленты - продюсеры Филипп Абрютин и Оксана Лахно.

Кинофестиваль «Золотой ворон» проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Фильм уже зарекомендовал себя на кинофестивалях. На фестивале современного и актуального кино Алафейская гора, прошедшем с 23 по 27 марта в Тобольске, фильм получил сразу 2 награды: Лучшая мужская роль (Гаврил Менкяров) и Лучшая режиссерская работа (Валентин Макаров).

«Проект «Дьулуур: мас-рестлинг» - очень важен для нас, - говорит продюсер Филипп Абрютин, гендиректор Продюсерского центра «Молодёжные инициативы». - Мы хотели снять фильм, основанный на оригинальной истории о якутском герое и якутском национальном виде спорта мас-рестлинг, но который будет близок и интересен самой широкой аудитории - мы делали фильм для всех российских зрителей. И победа сразу в двух главных номинациях уважаемого фестиваля - доказательство того, что мы сумели сделать качественный, захватывающий фильм, настоящее зрительское кино! Поздравляю всю съёмочную группу и очень жду фильм в прокате!»

Премьера фильма состоится в рамках Международного форума искусства и кино «Северный характер: ИНКультура». Форум поможет людям с особенностями здоровья проявить свои творческие способности, даст возможность обсудить проблемы доступной среды в учреждениях культуры региона и обменятся опытом с коллегами из других городов.

Фото: https://www.northchar.ru/sevharink