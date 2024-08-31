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Мурманская область. Арктика (16+)31.08.24 22:40

В Мурманске покоряют «Гольфстрим»

Сегодня в районе Кольского моста в Мурманске состоялся 17-й ежегодный праздник спорта «Гольфстрим». На торжественной церемонии старт фестивалю дал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Настоящих северян не напугать дождём и холодом. «Гольфстрим» — это традиция города-героя Мурманска и ещё одна возможность показать, насколько северяне мощные, сильные и храбрые. Желаю всем спортивного настроения и успехов во всех начинаниях» — обратился глава региона к участникам праздника.

В этом году традиционный фестиваль собрал на своих площадках более 5 тысяч человек. Мурманчане соревновались в легкоатлетическом забеге на 1600 метров, сапсерфинге и заплыве через Кольский залив, мини-футболе, пляжном войболе, фитнесе и других видах спорта. Самым массовым видом активности стал пробег мурманчан: на дистанцию в футболках российского «триколора» вышли 3,5 тысячи человек. Также в рамках фестиваля состоялся парад авто- и мототехники.

Кубки и медали победителям соревнований «Гольфстрима» вручил глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин.

В соревнованиях по сапсерфингу первым финишировал Влад Банников из Мурманска. Среди женщин победитель — Марина Скворода.

В легкоатлетическом забеге самым быстрым спортсменом стал Михаил Рыбаков из Никеля, его результат 4 минуты 20 секунд. Среди женщин первой до финиша добралась мурманчанка, мастер спорта международного класса Татьяна Виноградова из МАУ СШОР №4, показав время 5 минут 1 секунду.

В заплыве победил мурманчанин Владислав Сапожников с результатом 14 минут 27 секунд. Первой среди женщин Кольский залив преодолела Маргарита Карпачева из Новосибирской области. Её время 15 минут 22 секунд.

Алена Савунова стала самой молодой участницей заплыва через Кольский залив, гостье из Санкт-Петербурга 15 лет. Самой опытной участницей, преодолевшей эту дистанцию, стала жительницы Оленегорска Елена Фурсова. Самый молодой участник соревнования среди мужчин — северянин Игорь Жуков, ему 18 лет. Самому опытному пловцу — мурманчанину Вячеславу Зонову 66 лет.

— За 17 лет, что проходит «Гольфстрим», фестиваль полюбился далеко за пределами Мурманской области. Сегодня холодные воды Кольского залива покорились 47 спортсменам из разных уголков нашей страны, а дистанцию по Кольскому мосту преодолели 3,5 тысячи человек. Особенно приятно видеть, что очень многие приходят с детьми. Я уверен, что сегодня все зарядились отличным настроением, и я надеюсь, что вы придете, приедете, прилетите на наш «Гольфстрим» еще не раз, - сказал на церемонии закрытия фестиваля Юрий Сердечкин.

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28394&page=

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