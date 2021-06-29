В Мурманске полным ходом идёт летняя ремонтная кампания

Например, на финальный этап выходят работы по реконструкции спортивного зала в Мурманском международном лицее. В настоящее время уже обновлены стены помещения, восстанавливается напольное покрытие, завершается ремонт раздевалок. Также будет заменено оборудование в медицинском кабинете. Подрядчик работает с опережением графика

Мурманский международный лицей – это одно из лучших учебных заведений заполярной столицы, которое из года в год показывает высокие результаты. Это не только успехи в школьной программе, но и заслуги в международных связях со странами Скандинавии, Германией, Францией. В лицее действует театральный курс на немецком языке, коллектив которого побеждает в международных фестивалях и является одним из лучших в России.

Стоит отметить тесное взаимодействие учреждения с Московской высшей школой экономики и сотрудничество с Кембриджским университетом.

Ремонтная кампания по подготовке к учебному году образовательных учреждений в Мурманска ведётся в плановом прядке. Это программная работа, рассчитанная на несколько лет.