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Мурманская область. Арктика (16+)07.07.22 17:15

В Мурманске полным ходом идёт реализация нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

Сегодня глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин проверил один из объектов – проезд от дома №18 по ул. Алексея Хлобыстова до дома №9 корп. 6 по ул. Адмирала флота Лобова. Объект хоть и относительно небольшой, но важный. На этом участке расположены два образовательных учреждения – школа №41 и прогимназия №51.

– Детям должно быть удобно и безопасно добираться до учебных заведений. Поэтому здесь мы выполняем комплексное обновление пешеходных и транспортных путей с устройством нового уличного освещения, – прокомментировал Юрий Сердечкин. – Мы будем внимательно следить за соблюдением сроков ремонта этого объекта, чтобы к началу учебного года юные мурманчане пошли в школу по новым освещенным тротуарам.

Что касается ремонта самого проезда, он готов на 60%. Строители уже выполнили все демонтажные работы, уложили первый слой дорожного полотна на проезжей части и готовят основание для асфальтирования тротуара.

Параллельно с этим по всей длине проезда ведутся работы по устройству наружного освещения в рамках осуществления Мурманском функций административного центра. На этом участке будут установлены 24 новых фонаря, 13 из которых декоративные. На данный момент подрядчик занимается устройством фундаментов под опоры освещения.

Как добавил глава администрации города Мурманска, в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Мурманске фактически завершено асфальтирование на 5 объектах. Это улица Достоевского, дорога вдоль 307 микрорайона, проезды от улицы Заводской до дома №44 по проспекту Кирова, от улицы Кильдинской до дома №5 по Верхнеростинскому шоссе и от дома №1 по улице Кильдинской до улицы Георгия Седова.

 

 

 

 

Фото:  https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=22940&page=1

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