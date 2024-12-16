В Мурманске после капитального ремонта открылся плавательный бассейн в центре образования «Лапландия»

«Объект, конечно, требовал обновлений, современных систем очистки воды и прочего. Работы проведены, по сути, здесь сделана полная реконструкция – от кровли до чаши, оборудование заменено. Получилась достойная, качественная спортивная инфраструктура. И она у нас очень востребована, учитывая, как много ребят в регионе занимаются плаванием, и успешно – например, наш спортсмен Павел Самусенко недавно стал чемпионом мира. Поэтому важно, чтобы у детей были все возможности для занятий спортом, чтобы они могли тренироваться в комфортных условиях, с качественным оборудованием. Чтобы ребята становились сильнее и здоровее», – отметил во время церемонии открытия бассейна губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Капитальный ремонт бассейна был проведён впервые за 30 лет в рамках плана «На Севере – жить». В том числе здесь установлены новые системы вентиляции и освещения, автоматической водоподготовки и фильтрации, смонтированы теплые полы, настенные панели, керамической плиткой облицованы чаши и полы. Бассейном теперь могут пользоваться и маломобильные северяне: установлен специальный подъемник. Отремонтированы душевые и раздевалки, комната тренеров. Также Андрей Чибис осмотрел обновленные помещения спортивного блока центра, в том числе зал бокса и кикбоксинга. Ранее в «Лапландии» провели капремонт фойе и зала со скалодромом.

В рамках мероприятия глава региона приветствовал юных участников соревнований по плаванию «Кубок центра «Лапландия».

«Я очень рад, что наши ребята такие спортивные, здоровые, активные и заряженные. Надеюсь, что вам нравится обновленный бассейн, что вы с удовольствием будете здесь тренироваться. И, конечно, желаю успешных выступлений, отличных результатов сегодня и в будущем!», – сказал губернатор.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, соревнования проводятся ежегодно в декабре среди обучающихся объединения «Плавание» учреждения. В состав судейской коллегии привлекают родителей обучающихся. В этом году участвуют 100 обучающихся 2012-2015 года рождения, они продемонстрируют мастерство на дистанции 25 метров кролем на груди и спине, брассом, баттерфляем.

В завершение Андрей Чибис провёл встречу с педагогами детского технопарка «Кванториум-51», реализующими программы по образовательной робототехнике.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/