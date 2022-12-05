В Мурманске после капитального ремонта сданы ещё 4 крыши

В Мурманской области к 1 декабря завершён капитальный ремонт ещё четырёх крыш: благодаря современным технологиям некоторые виды работ можно производить в холодное время года.

Согласно технологическому регламенту, со скатных кровель снимают старое покрытие и закрывают их специальной пленкой, которая не позволяет проникнуть холоду в квартиры северян. Плоские крыши не вскрываются - на них убирают дефекты, укладывают дополнительный слой наплавляемого покрытия, затем формируется каркас.

Как сообщает региональное Министерство строительства, работу уже могут оценить жильцы домов, находящихся по адресам ул. Морская, 3, ул. Олега Кошевого, 6 корп. 2, ул. Сомова, 5 и ул. Успенского, 4. На всех объектах проведена полная замена кровельного покрытия, установлены ограждения и снегозадержатели, утеплены чердачные помещения, а также заменены выходы на кровлю.

Напомним, всего в 2022 году в Мурманской области работы по капитальному ремонту пройдут в 422 многоквартирных домах.

Фото: https://gov-murman.ru