В Мурманске после капремонта сдано 10 крыш

В рамках кампании по капитальному ремонту многоквартирных домов в 2021 году в Мурманске отремонтировано 10 крыш. Ещё столько же на завершающей стадии.

И.о. генерального директора Фонда капитального ремонта Мурманской области Юлия Барсукова в ходе еженедельного объезда проверила, как ведутся работы на двух объектах.

«На Ленина, 100 подрядчик менял внутридомовые инженерные сети и капитально ремонтировал кровлю. На сегодняшний день все работы завершены. Вопросов по этому объекту нет – чердак сделан холодным, чтобы на крыше не образовывалась наледь. На Шмидта, 39/1 работы на завершающей стадии. Здесь подрядчика привёл в порядок кровлю и фасад. Сейчас заканчиваются работы по устройству водостока с подогревом», – отметила Юлия Барсукова.

Работы на Шмидта, 39/1 завершатся в ближайшее время. Однако дом останется в зоне внимания регионального Фонда капитального ремонта. Дело в том, что балконы обветшали за годы эксплуатации и, как подчеркнула Юлия Барсукова, необходимы проектные решения по усилению конструкций.

Как сообщает региональное Министерство строительства, ремонт крыш может производиться в снежный период и при отрицательных температурах. Современные технологии позволяют произвести работы качественно.