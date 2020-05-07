В Мурманске после обращения активистов ОНФ обустроят тротуар возле памятника «Ждущая»

Осенью 2019 года к активистам ОНФ обратились жители Ленинского округа с жалобой на отсутствие тротуара вдоль автодороги, ведущей к дому №40/3 по ул. Чумбарова-Лучинского, и недостаток искусственного уличного освещения.

«По автомобильной дороге, не оборудованной тротуаром, не огороженной забором, без обеспечения должного освещения, в том числе, в условиях полярной ночи передвигались пешеходы. Конечно, все эти условия не способствовали безопасности дорожного движения. И это при том, что неподалеку находится общеобразовательная школа №5, детские сады №№104 и 105, информационный интеллект-центр. На основании изложенного выше активисты ОНФ попросили городские власти до конца 2020 года разрешить эту проблему.

«Администрация Мурманска пошла нам навстречу. Следующий этап – проведение самих ремонтных работ в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы» на 2018-2024 гг.», - рассказала член регионального штаба ОНФ в Мурманской области Светлана Рудакова.