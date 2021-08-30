В Мурманске после пожара возобновились работы по капремонту крыши дома на улице Коминтерна

В Мурманске после пожара возобновились работы по капремонту крыши дома №15 на улице Коминтерна. Об этом сообщил генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Фёдор Денисов.

«В первую очередь рабочие укроют прочной плёнкой прогоревшие участки кровли, которая защитит квартиры от протечек в случае дождя. Затем подрядчик приступит к восстановлению сгоревшей стропильной системы крыши. Для этого на объекте есть все материалы», – отметил Фёдор Денисов.

Пока говорить о том, что произошедший пожар повлияет на сроки выполнения работ по капитальному ремонту крыши и фасада, преждевременно.

Как сообщает региональное Министерство строительства, работы на объекте начались 21 июня 2021 года и согласно условиям контракта должны быть завершены до 10 октября 2021 года. На сегодняшний день готовность фасада под окраску составляет 85%, готовность крыши под укладку металлопрофиля – 15%.