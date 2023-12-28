В Мурманске построят новый спортивный комплекс

Он станет первым объектом в областном центре с плавательным бассейном, создаваемым в рамках концессионного соглашения на территории Мурманской области.

Соответствующее концессионное соглашение заключено правительством Мурманской области в лице региональных Министерств спорта и строительства. Быстровозводимый спорткомплекс с плавательным бассейном и тренажёрным залом будет размещаться на Кольском проспекте в районе дома 91.

Инвестиционный проект будет реализован с использованием регионального и федерального финансирования. В частности, по госпрограмме «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации» на его реализацию выделено 51,4 млн рублей. Общая стоимость строительства составит более 1,3 млрд рублей. Реализация социально важного для северян инвестиционного проекта позволит улучшить условия для занятий спортом в Мурманске и будет способствовать популяризации плавания. Для его реализации на базе Корпорации развития Мурманской области создана специальная проектная компания – ООО «Бассейн на Кольском».

«Этот бассейн станет вторым спортивным комплексом, строительство которого будет запущено в рамках концессии. Это крайне эффективный механизм работы с инвесторами, благодаря которому в Мурманске появятся сразу два спортивных объекта: на Старостина и Кольском проспекте. Каждый год мы стараемся наращивать спортивную инфраструктуру региона и 2024-й не станет исключением. Помимо указанных объектов, продолжается строительство бассейна в Североморске и реконструкция Ледового дворца в Оленегорске. Планируется к открытию еще 23 спортивных пространства «СОПКИ.СПОРТ», – отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

На данный момент проект находится в высокой степени проработки: разработана проектно-сметная документация и получено положительное заключение государственной экспертизы. Проект предусматривает строительство двух чаш – длинной 25 и 15 метров. Общая площадь сооружения составит 8 тысяч кв. метров.

Планируется, что строительство стартует уже в следующем году.

Напомним, также недавно правительство Мурманской области заключило концессию по строительству нового физкультурно-оздоровительного комплекса в Мурманске в Октябрьском округе. Проект также находится на сопровождении региональной Корпорации развития.

Фото: https://gov-murman.ru