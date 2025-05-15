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Мурманская область. Арктика (16+)15.05.25 14:30

В Мурманске повышается эффективность работы учреждений образования: 21 сотруднику предстоит освободить занимаемую ставку

В Мурманске продолжается процесс объединения юридических лиц учреждений образования. Педагогический состав мурманских школ сохранится полностью, уменьшится лишь количество руководителей.

Как отмечает администрация города Мурманска, средства, сэкономленные от реорганизации школ, позволят увеличить объёмы обновления оборудования и проведения текущих ремонтов в организациях общего образования.

Каждому из 21 сотрудника, которому предстоит освободить занимаемую ставку, были предложены должности в образовательных учреждениях города Мурманска. Пятеро из руководителей — пенсионного возраста, они выбрали для себя заслуженный отдых — по сокращению.

На сегодняшний день каждая из 50 школ областного центра имеет своё юридическое лицо. После реорганизации останется 27 учреждений — юрлиц. При этом получать новые знания юные мурманчане будут по прежним адресам, в тех же зданиях, у своих же учителей. Изменятся только номера в названиях школ.

Важно то, что, как и в случае с детскими садами, сэкономленные средства будут направлены на поддержание комфортных и качественных условий пребывания детей в общеобразовательных учреждениях, развитие материально-технической базы организаций.

 

 

Фото: https://vk.com/serdechkinid?z=photo611314210_457248028%2Fwall611314210_10634

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