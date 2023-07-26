В Мурманске повышению доступности медицинской помощи способствуют мероприятия по открытию новых направлений диагностики и лечения

В первом полугодии 2023 года в Мурманской области реализуется 41 мероприятие стратегического плана «На Севере — жить» в сфере здравоохранения. На оперативном совещании 24 июля в правительстве подвели итоги этой работы.

Как прозвучало во время обсуждения, в областном центре в этом году продолжается ремонт помещений Мурманской городской поликлиники №1. В филиале на улице Шмидта, 41/9 работы ведутся на 4-ом и 5-ом этажах.

Как сообщает администрация города Мурманска, ранее капитальный ремонт завершился в филиале городской поликлиники №1 на улице Карла Маркса, 52. Там был обновлён фасад.

Повышению доступности медицинской помощи способствуют мероприятия по открытию новых направлений диагностики и лечения, а также сокращению сроков ожидания диагностических исследований. В Мурманской областной клинической больнице имени П.А. Баяндина на аппаратах МРТ за 6 месяцев выполнено на 71% больше исследований по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 7 раз сократилась очередь в листе ожидания по данному виду исследований.

Глава региона Андрей Чибис также акцентировал внимание на важности медицинской профилактики. Хорошие темпы диспансеризации населения демонстрирует Мурманск — выполнение плана за первое полугодие составляет около 58%.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25414&page=1