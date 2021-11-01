В Мурманске появилась благоустроенная кинологическая площадка

В Мурманске в районе дома №18 по улице Хлобыстова завершены работы по строительству кинологической площадки. Они выполнены в рамках плана по благоустройству областного центра «Наш Мурманск».

На объекте установлены современные элементы для дрессировки и занятий спортом с питомцами. Есть необходимое место для выгула собак. В целях безопасности территория ограждена высоким забором, есть специальный тамбур, который не позволит животному самостоятельно покинуть периметр площадки. Кроме того, смонтированы дог-боксы с пакетами для уборки и плотно закрывающиеся урны для сбора отходов.

Для владельцев собак на территории кинологической площадки установлены удобные скамейки для отдыха.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, всего в 2021 году в рамках плана мероприятий по благоустройству «Наш Мурманск» в городе должны появиться еще две кинологические площадки в других административных округах.