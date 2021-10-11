В Мурманске появилась ещё одна муниципальная модельная библиотека

В Мурманске проявилась ещё одна модельная библиотека, модернизированная за счёт средств муниципального бюджета. Преобразования произошли в Информационном интеллект-центре филиала №9 Центральной городской библиотеки Мурманска.

Филиал - первый в регионе интеллект-центр и первая в России библиотека, открытая в торговом центре. В 2018 году библиотека переехала в ТК «Центральный» по адресу ул. Карла Маркса, 29 и теперь получила статус модельной.

В рамках преобразования в библиотеке появились современно оборудованная творческая мастерская, студия звукозаписи и видеосъемки, зал неформального общения, конференц-зал и комфортное пространство для коворкинга. Кроме того, обновился книжный фонд учреждения – сейчас он насчитывает более 18 тысяч книг. Общий бюджет модернизации – 5 миллионов рублей.

«В Мурманске муниципалитетом самостоятельно уже созданы две модельные библиотеки. Уверена, таких примеров будет больше, и заинтересованность глав муниципалитетов будет только возрастать», - комментирует министр культуры Мурманской области Ольга Обухова.

Как сообщает региональное Министерство культуры, первой муниципальной модельной библиотекой стала Центральная детская библиотека Мурманска на ул. Беринга, 28. Кроме того, в Мурманской области за счет федеральных средств в рамках национального проекта «Культура» уже создано 9 модельных библиотек, ещё 3 новых откроются до конца 2021 года. Заполярье также является лидером федерального конкурса на предоставление трансфертов на создание модельных библиотек в 2022 году: региону предусмотрено в федеральном бюджете в 2022 году 45 млн рублей, за счет которых откроется ещё 7 модельных библиотек.