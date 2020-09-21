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Мурманская область. Арктика (16+)21.09.20 17:25

В Мурманске появилась ещё одна зона семейного отдыха

Сегодня глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев и глава администрации города Мурманска Евгений Никора проверили ход работ по благоустройству зелёной зоны вдоль улицы Капитана Копытова.

Работы в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на этом объекте выполнены на 87 процентов. Завершено асфальтирование пешеходных и велосипедных дорожек, установлено наружное освещение, укреплены откосы, установлен бортовой камень и обустроены подпорные стены. Подрядчик продолжает делать железобетонную лестницу.

– Важно то, что не самая ухоженная городская территория по требованию мурманчан превратилась в замечательное место для семейного отдыха, – сказал Андрей Сысоев. – По выполнению работ тут есть вопросы, но они не принципиальные. В целом объект близок к завершению.

Во время осмотра зоны отдыха Андрей Сысоев и Евгений Никора отметили, что дополнительно нужно проработать подход к смотровой площадке, а часть велодорожки, которая проходит вдоль склона, пока будет перепрофилирована в пешеходную зону.

– Новая лестница, малые архитектурные формы, площадка для игр, изящные светильники и многое другое – все это совсем скоро предстанет перед глазами мурманчан в обновленном сквере. Здесь сохранили почти все зеленые насаждения, которые годами радовали жителей микрорайона, а также очистили от мусора ручей, протекающий по территории, – рассказал Евгений Никора.

Работы планируют завершить к октябрю. Общая площадь благоустройства – почти 5300 квадратных метров.

 

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