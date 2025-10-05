В Мурманске появилась новая площадка ГТО

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, 3 октября на территории гимназии №10 состоялся праздник в честь открытия новой спортивной зоны. Участие в нём приняли заместитель главы города Мурманска Елена Ширшова и депутаты Совета депутатов города Мурманска.

Создание площадки стало возможным благодаря стратегическому плану «На Севере — жить!» и государственной программе Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта». Финансирование проекта осуществлено за счёт средств федерального, областного и муниципального бюджетов, а контроль за ходом работ проводился на ежедневной основе.

— Мы наблюдаем, как по вечерам сюда приезжают мурманчане из других микрорайонов, каждый день здесь занимаются наши ученики и жители соседних домов, — рассказала директор гимназии №10, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Ольга Дзюба.

Новый спортивный объект призван стать центром притяжения для жителей микрорайона. Он расположен в шаговой доступности от школ, детских садов и жилых домов, что создаёт все условия для занятий спортом. Здесь школьники смогут развиваться физически, взрослые — поддерживать форму, а семьи — проводить время вместе, укрепляя здоровье и традиции активного отдыха.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=30972&page=1