В Мурманске появилась «умная» остановка

В Мурманске впервые установили «умную» остановку. Она находится напротив дома 23 по улице Папанина, в котором 1 сентября будет открыт Центр цифрового образования детей «IT-куб», новый остановочный комплекс является частью проекта благоустройства в рамках создания этого учреждения.

«Умная» остановка – это современный павильон, который выполнен из прочных материалов. Комплекс оборудован камерами наблюдения, которые заведены в систему «Безопасный город». Здесь можно подключиться к бесплатной системе Wi-fi, зарядить телефон или другое портативное устройство. Для этого на панели выведены 16 USB-разъёмов. Определить точное время прибытия транспорта можно с помощью интерактивного табло, на котором будет отражена вся интересующая пассажира информация. Также планируется организовать доступ к картам, чтобы жители города, и особенно гости, могли с легкостью ориентироваться в городском пространстве.

Для безопасности граждан здесь есть система связи с экстренными службами города, а сама остановка подсвечивается светодиодами, что особенно актуально в темное время суток.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, проект закупки и установки «умного» остановочного комплекса реализовали специалисты АНО «Центр городского развития Мурманской области» и Министерства градостроительства и благоустройства Мурманской области.