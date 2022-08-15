В Мурманске появилась вакансия судового повара с зарплатой 200 тысяч рублей

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» проанализировал вакансии в рыбопромысловой сфере в городах России и отобрал самые высокооплачиваемые предложения августа в Муранске.

В Мурманске ищут судового повара для приготовления пищи на морском рыболовном судне с экипажем 15 чел. Работодатель отмечает, что на под-вахтах специалист будет не задействован.

Среди требований − морские документы, медкомиссия и опыт работы приветствуется.

В условиях наниматель указал, что будет нужно работать на рыболовном судне, а промысел будет в Баренцевом море с выгрузками каждые 5 дней в Мурманске для разгрузки охлаждённой рыбы.

Заработная плата − 200 тысяч рублей при выполнении месячного плана (за три рейса). Также доступны бонусы от работодателя − соцпакет и премирование за месяц.

Для рыбопромысловых отраслей характерна высокая текучесть кадров: следствие сезонных работ в крайне тяжёлых условиях. Большинство должностей на судах требуют наличия специального образования, поэтому устроиться даже матросом/мотористом сможет не каждый. Обязательное условие — прохождение медицинской комиссии, а это значит, что такая работа подходит для относительно молодых, выносливых и физически крепких людей. Подобные ограничения, специфика труда на воде, а также «демографическая яма» (как следствие низкой рождаемости в 1990-е годы) приводят к острой нехватке рабочей силы. Работодатели привлекают персонал высокими зарплатами.