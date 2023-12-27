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Мурманская область. Арктика (16+)27.12.23 13:00

В Мурманске появилась возможность проведения электронных собраний собственников жилых помещений

Возможность проведения электронных собраний предоставляется электронной системой управления многоквартирными домами (АИС УМД). По заказу правительства Мурманской области её разработал Центр информационный технологий региона.

Инициирование собраний в электронном виде осуществляет муниципалитет либо собственник помещения. Участие в собрании могут принять только реальные собственники помещений, информация о которых присутствует в единой базе прав собственности Росреестра, что исключает подделку бюллетеней.

За 10 дней до запуска собрания в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации информация о проведении собрания размещается на подъездах многоквартирного дома и на портале системы (domgolosovanie.gov-murman.ru).

Собрание и его повестка формируется в Системе инициатором собрания – органом местного самоуправления.

Доступ к информации о проводимых собраниях может получить собственник помещения многоквартирного дома, в котором будет проходит собрание, но только при авторизации с учётной записью на госуслугах в закрытой части портала.

В открытой части портала доступна общая информация о проведении электронных собраний, регламент работы системы и раздел с часто возникающими вопросами.

Участие в собрании предусмотрено двумя способами:

- в электронном виде через закрытую часть портала при авторизации через госуслуги для собственников помещений (особенно это удобно для граждан, при их нахождении за пределами Мурманской области – в отпуске или командировке);

- через многофункциональный центр Мурманской области для всех видов собственников помещений и их представителей, в том числе данный способ будет удобен людям преклонного возраста и/или не имеющим выхода в интернет.

Система, для проверки информации о собственниках помещения многоквартирного дома, обменивается данными с Росреестром перед запуском собрания, поэтому «мертвые души» и поддельные данные также исключены.

Через портал или многофункциональный центр собственники могут как ознакомиться с материалами для принятия решений по повестке собрания так и принять непосредственное участие путем заполнения бюллетеня в электронном виде в закрытой части портала или в бумажной форме в многофункциональном центре Мурманской области.

При втором варианте оператор с бумажного бюллетеня переносит все решения собственника в Систему, после чего повторно распечатывает бюллетень для проверки собственником правильности внесения информации в Систему оператором, и только после подтверждения собственником отправляет результаты для учёта.

Срок проведения собрания в электронном виде составляет не менее 7 и не более 60 дней, т.е. разумный срок, чтобы найти возможность и принять участие в судьбе своего многоквартирного дома и его имущества.

Итоги проведения собрания формируются автоматически системой в течение часа с момента завершения собрания, подписываются электронной подписью системы.

Ознакомиться с итогами собрания собственники могут на портале, в закрытой части после авторизации через госуслуги либо через многофункциональный центр.

Описанные механизмы с возможностью участия в собрании в электронном виде в совокупности с надежностью авторизации через госуслуги и подключением к проведению собраний государственных и муниципальных структур должен позволить повысить уровень комфорта граждан Мурманской области при участии в собраниях, а также уровень доверия и их вовлеченности в управление своим имуществом.

Подробная информация о требованиях к инициатору собрания и его проведению доступна по ссылке https://domgolosovanie.gov-murman.ru/portal/.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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