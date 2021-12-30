В Мурманске появились новые пешеходные переходы

В областном центре заработали четыре новых пешеходных перехода, оборудованные технологией проецирования дорожной разметки. Теперь световые «зебры» работают для участников дорожного движения по адресам: ул. Свердлова, 47, ул. Полярные Зори, 30, ул. Кильдинская, 11 и ул. Спортивная, 13.

В следующем году работа по обеспечению безопасности дорожного движения будет продолжена, в планах создание не менее десяти пешеходных переходов со световой проекцией.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=21740&page=1