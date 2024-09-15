В Мурманске появились новые «СОПКИ. СПОРТ»

Молодёжное пространство открыто в областном центре на Кильдинской улице, 9.

Здесь выполнен ремонт и установлено новое современное оборудование: беговые дорожки, тренажер «Баттерфляй», тренажёры для ног, скамьи для пресса, многофункциональные станции для жима груди, гантели и диски.

Время работы нового пространства — среда-воскресенье с 15 до 22 часа. В дальнейшем режим работы будет продлён.

Посещение для молодёжи от 14 до 35 лет и участников СВО — бесплатное. Всего в 2024 году будут открыты шесть пространств «СОПКИ. СПОРТ» в городе Мурманске.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28467&page=1