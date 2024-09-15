Мурманская область. Арктика (16+)15.09.24 14:00
В Мурманске появились новые «СОПКИ. СПОРТ»
Молодёжное пространство открыто в областном центре на Кильдинской улице, 9.
Здесь выполнен ремонт и установлено новое современное оборудование: беговые дорожки, тренажер «Баттерфляй», тренажёры для ног, скамьи для пресса, многофункциональные станции для жима груди, гантели и диски.
Время работы нового пространства — среда-воскресенье с 15 до 22 часа. В дальнейшем режим работы будет продлён.
Посещение для молодёжи от 14 до 35 лет и участников СВО — бесплатное. Всего в 2024 году будут открыты шесть пространств «СОПКИ. СПОРТ» в городе Мурманске.
Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28467&page=1
Комментарии
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Последние комментарии
Медникова Светлана
29.08.24 10:27
Непонятно, курсирует ли автобус 32 от к/т Мурманск к тропе Беличий хвост? В вашем расписании не указано время, а указаны только несколько дней июля:11.07-19.07 ???
Комментарий к новости:Новый автобусный маршрут довезёт мурманчан до экологической тропы «Беличий хвост»
SeVFloT83
11.08.24 10:31
Для этой странички надо было бы выбрать другой цвет, а не чёрный, а то приветствие "Добро пожаловать" на таком фоне выглядит противоречиво.
Ira89
06.08.24 13:18
Да, жители города атомщиков удивили, придётся слова песни переписывать: "Потому что на 10 мальчишек, по статистике - девочка одна!"
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