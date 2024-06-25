В Мурманске появились площадки для пляжного волейбола

Они размещены на базе МАУ ГСЦ «Авангард» (ул. Адмирала флота Лобова, 51). Первым прошедшим на них мероприятием стал Чемпионат города Мурманска по пляжному волейболу.

На протяжении двух дней 16 мужских и 8 женских команд боролись за победу. Участники — спортсмены старше 14 лет из Мурманска и других муниципалитетов региона.

Как сообщает администрация горда Мурманска, площадки для пляжного волейбола созданы по инициативе мурманчан на средства областного гранта. На них могут заниматься все желающие. Расписание можно узнать на сайте МАУ ГСЦ «Авангард».

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=27665&page=1