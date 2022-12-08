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Мурманская область. Арктика (16+)08.12.22 17:30

В Мурманске появился бесплатный каток

Сегодня глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин оценил обновления, которые произошли на территории спорткомплекса «Снежинка» (КП-2).

В 2022 году здесь отремонтирован домик лыжника, построен навес для хранения инвентаря, оборудования и техники, а также установлен модульный туалет с обогревом.

На естественном водоёме - Ивановом ручье создана ледовая дорожка длиной 700 метров. Каток будет регулярно очищаться от снега.

– Тысячи мурманчан посещают территорию спорткомплекса, чтобы заняться спортом на свежем воздухе или просто погулять, – отметил Юрий Сердечкин. – Очень важно, чтобы жителям города здесь было удобно и комфортно. Поэтому мы приняли решение изменить режим работы освещения существующей лыжной трассы. Фонари будут включены с 7 до 22 часов.

Как сообщает администрация города Мурманска, в текущем зимнем сезоне на «Снежинке» появятся ещё несколько зон для досуга мурманчан. Здесь оборудуют новую лыжную трассу длиной 5 километров, проходящую по суше. Это позволит спортсменам тренироваться на лыжне до застывания ледяного покрова озер. Для любителей скандинавской ходьбы и пешеходных прогулок внутри 2-километрового круга проложат освещенную пешеходную тропу «Петелька».

Для любителей прогулок с питомцами установлены два дог-бокса, а по мере формирования снежного покрова для них оборудуют тропу «Трезорка» длиной 1,5 километра.

Важно, что изменится качество лыжных трасс, теперь их прокладка будет осуществляться ратраком. Подобная техника широко используется на горнолыжных склонах и при подготовке профессиональных лыжных трасс.

Также в этом году на территории спорткомплекса «Снежинка» запланировано благоустройство экологической тропы. Эту территорию весной 2022 года выбрали сами мурманчане во время Всероссийского голосования по выбору объектов благоустройства в Мурманской области, которое проводилось в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=23821&page=1

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