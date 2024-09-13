В Мурманске появился мурал «Огнеборец»

В Мурманске на фасаде дома №3 по улице Планерная появилось изображение огнеборца-защитника и ребёнка, изображенными на фоне огня. Мурал создан в честь 375-летия со дня образования пожарной охраны России.

Автором финального эскиза стал местный художник и муралист Евгений Урбанович. Основная идея его новой работы заключается в привлечении внимания к проблеме пожарной безопасности.

Красно-оранжевые и серые оттенки, выбранные для работы, передают динамику и эмоциональную нагрузку мурала, а также вписываются в архитектурный облик района. Изображение дополнено номером телефона экстренной службы «112».

«В этом году у нас два важных события – 30 апреля мы отметили 375 лет со дня образования пожарной охраны России, а осенью исполнится 105 лет со дня образования пожарной охраны на Мурмане. В рамках празднования этих дат нам пришла идея создания мурала и мы благодарны всем, кто нас в этом поддержал, – правительству Мурманской области, администрации Мурманска, жителям дома и, конечно, художникам. Данным муралом мы хотим привлечь внимание каждого к пожарной безопасности», – рассказала начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Мурманской области Дина Рыгина.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, программа по нанесению муралов действует в столице Заполярья с 2019 года при поддержке правительства Мурманской области.

«Муралы позволяют не только привнести новые акценты в городскую среду, но и обратить внимание горожан на самые разные темы, в том числе – социально важные», – уверена специалист Центра городского развития Мурманской области Мария Михайленко.

Фото (Главное управление МЧС России по Мурманской области): https://gov-murman.ru/info/news/