В Мурманске появился новый деревянный променад вдоль ручья Чистого

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера в Первомайском административном округе города Мурманска временно исполняющий полномочия главы города Иван Лебедев оценил новый деревянный променад на территории зеленой зоны вдоль ручья Чистого.

Объект благоустройства был создан в 2023 году по инициативе мурманчан в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». В этом году к современной спортплощадке, прогулочным дорожкам, детскому игровому комплексу и оборудованной огражденной зоне для выгула собак добавилась пешеходная связь 300 метров, общая площадь которой составила 767 кв. метров.

Новый объект включает: деревянный настил и ограждение променада; современные малые архитектурные формы — скамьи и урны; современное уличное освещение; систему видеонаблюдения.

Две прогулочные дорожки променада обеспечивают удобное соединение берегов ручья и создают новую короткую пешеходную связь между микрорайонами.

— Мы позаботились и о круглогодичной эксплуатации: зимой территория будет очищаться от снега, а освещение и камеры видеонаблюдения обеспечат безопасность, — отметил Иван Лебедев.

